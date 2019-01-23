Серена Уильямс: Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в матче с Плишковой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис23 января 2019 11:00Источник: Australian OpenАвтор: Сметанникова Дарья

Серена Уильямс: Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в матче с Плишковой

Американская теннисистка Серена Уильямс выбыла из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале Уильямс проиграла чешке Каролине Плишковой со счетом 4:6, 6:4, 5:7.

«Моя лодыжка в порядке. Честно говоря, я ненавижу вызывать врача. И в тот момент я не чувствовала, что мне это нужно или что это будет иметь большое значение. Так что я просто продолжала играть.

Каролина начала играть блестяще начиная со счёта 5:1, 40:30. Я никогда не видела ничего подобного. Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в этом матче. Я оставалась агрессивной. Просто она играла в свой лучший теннис в концовке матча», - приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Плишкова впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с четвертым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии.

#уильямс серена#плишкова каролина#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта