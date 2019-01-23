Серена Уильямс: Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в матче с Плишковой

Теннис 23 января 2019 11:00 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Американская теннисистка Серена Уильямс выбыла из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале Уильямс проиграла чешке Каролине Плишковой со счетом 4:6, 6:4, 5:7.

«Моя лодыжка в порядке. Честно говоря, я ненавижу вызывать врача. И в тот момент я не чувствовала, что мне это нужно или что это будет иметь большое значение. Так что я просто продолжала играть.

Каролина начала играть блестяще начиная со счёта 5:1, 40:30. Я никогда не видела ничего подобного. Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в этом матче. Я оставалась агрессивной. Просто она играла в свой лучший теннис в концовке матча», - приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Плишкова впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с четвертым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии.