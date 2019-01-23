Джокович вышел в полуфинал Australian Open после отказа Нисикори

Теннис 23 января 2019 12:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Теннисисты провели на корте 52 минуты.

Первая ракетка мира Новак Джокович стал последним участником ½ финала первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В ¼ финала 31-летний серб выиграл у Кеи Нисикори из Японии первый сет (6:1), а при счете 1:4 во втором соперник отказался от продолжения борьбы. В итоге матч продолжался 52 минуты.

Джокович в седьмой раз сыграет в полуфинале Australian Open и во всех предыдущих случаях в итоге завоевывал титул (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

Его следующим соперником станет 31-й номер мирового рейтинга Люка Пуй из Франции, который ранее выбил из борьбы Милоша Раонича из Канады (7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7). 6:4).

В другом полуфинале сыграют Стефанос Циципас (Греция, 14) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

¼ финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кеи Нисикори (Япония, 8) – 6:1, 4:1, отказ