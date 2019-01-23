Новак Джокович: Такая победа над Нисикори – то, что доктор прописал

Теннис 23 января 2019 13:55 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Серб вышел в полуфинал Australian Open на отказе японца.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В ¼ финала Джокович провел на корте всего 52 минуты из-за отказа от продолжения борьбы его соперником – Кеи Нисикори из Японии. Матч завершился при счете 6:1, 4:1 во втором сете.

«Мне нравится бороться, а особенно с Кеи, – приводит слова 31-летнего серба официальный сайт турнира. – Мы провели так много матчей друг против друга, в том числе и здесь несколько лет назад. Надеюсь, с ним ничего серьезного и он сможет восстановиться.

Победа за 52 минуты? Как говорится, это то, что доктор прописал мне после матча позавчера – провести на корте не так много времени».

Следующим соперником Джоковича станет 31-й номер мирового рейтинга Люка Пуй из Франции, который ранее в среду победил канадца Милоша Раонича.

«Очевидно, что надо готовиться к серьезной борьбе, – добавил Джокович. – Это будет его первый полуфинал на «Шлеме», но пару лет назад он побеждал (Рафаэля) Надаля в Нью-Йорке. Также у него были большие победы в матче крупных турниров. В общем, он не боится играть на максимуме на серьезном уровне. Думаю, он выйдет на корт уверенным в себе, как это у него всегда происходит».

Напомним, Джокович в седьмой раз сыграет в полуфинале Australian Open, во всех предыдущих случаях он в итоге становился чемпионом (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).