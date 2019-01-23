Кеи Нисикори: Тяжело проигрывать вот так, но я стараюсь не опускать голову

Теннис 23 января 2019 16:39 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Джокович в седьмой раз сыграет в полуфинале Australian Open, во всех предыдущих случаях он в итоге завоевывал титул (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии японец Кеи Нисикори проигрывал первый сет 1:6 у серба Новака Джоковича. Во второй партии японец отказался от продолжения борьбы.

«Перед матчем со мной все было нормально. Конечно, я не был свежим. Думал, все будет хорошо. Но после третьего или четвертого гейма, когда я подавал, то почувствовал тяжесть в правой ноге. Я не мог согнуть колени и подпрыгнуть. Тогда я решил остановить матч.

Уверен, что это связано с предыдущими матчами, особенно последним. Я много двигался и потратил кучу энергии. Но что-то могло случиться и в матче с Новаком. Я очень расстроен. Я провел несколько отличных матчей. Тяжело проигрывать вот так, но я стараюсь не опускать голову.

Я не мог двигаться, не мог хорошо подавать. Я бы никого на одной ноге не обыграл. Это было слишком тяжело», - приводит слова Нисикори пресс-служба турнира.

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет с французом Люкой Пуй, который ранее выбил из борьбы Милоша Раонича из Канады (7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7). 6:4).