Осака обыграла Плишкову и вышла в финал Australian Open

Теннис 24 января 2019 10:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Японская теннисистка Наоми Осака стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале Осака обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 56 минут.

За это время четвертая ракетка мира из Японии совершила 15 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Плишкова три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейка из восьми.

В финале Australian Open Осака сыграет с другой чешкой Петрой Квитовой, которая ранее оказалась сильнее американки Даниэль Коллинс (7:6 (7:2), 6:0).