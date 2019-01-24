Петра Квитова: Наконец, я зашла так далеко на Australian Open - Советский спорт
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Теннис24 января 2019 10:17Источник: Australian OpenАвтор: Сметанникова Дарья

Петра Квитова: Наконец, я зашла так далеко на Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в двух партиях американку Даниэль Коллинс – 7:6 (7:2), 6:0.

Шестая ракетка мира прокомментировала свою победу.

«Первый сет был очень напряженным, я очень нервничала и не могла полностью раскачаться. То, что крыша была закрыта не имело никакого значения, я просто продолжала биться. Я рада, что та игра, которую я показывала в предыдущих матчах вернулась ко мне на тай-брейке и во второй партии.

Наконец, я зашла так далеко на Australian Open. Что бы ни случилось далее, я уже очень счастлива. Я просто буду наслаждаться финалом», - приводит слова Квитовой пресс-служба турнира.

В финале Australian Open Квитова сыграет с японкой Наоми Осакой, которая ранее обыграла Каролину Плишкову - 6:2, 4:6, 6:4.

#квитова петра#коллинс даниэль#осака наоми#australian open#wta
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