Каролина Плишкова: Осака провела невероятный матч. Может, даже лучший в жизни

Теннис 24 января 2019 13:27 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от японки Наоми Осаки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Думаю, Наоми провела невероятный матч. Может, даже лучший в жизни. Не думаю, что ей удастся сыграть так еще раз. Количество ее виннеров и ошибок… Не думаю, что я сделала что-то не так. У меня были шансы, но я ничего не могла поделать.

Я просто боролась, ждала ошибок соперниц и моментов для агрессивной игры. В третьем сете у меня появились возможности, пара брейк-пойнтов, но я их не реализовала. Сегодня Осака подавала изумительно. Условия при закрытой крыше идеально ей подходили. Не скажу, что для меня они были плохими, но ей было легче. Может быть, в других условиях что-то было бы иначе. Я не разочарована своей игрой. Но сегодня я ничего не могла сделать по-другому.

Конечно, я хотела выйти в финал, но ничего не поделаешь В финал попадают лишь двое игроков. Уверена, что на следующих турнирах «Большого шлема» у меня будут шансы», - приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.

В финале Australian Open Осака сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.