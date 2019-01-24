Надаль разгромил Циципаса и вышел в финал Australian Open

Теннис 24 января 2019 13:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале вторая ракетка мира из Испании уверенно обыграл греческого теннисистка Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 47 минут.

За это время Надаль пять раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Циципас, занимающий 15-е место в рейтинге ATP, совершил пять эйсов и две двойные ошибки.

В финале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Люка Пуй (Франция).