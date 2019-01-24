Наоми Осака: Победа в финале Australian Open – главная цель. Рейтинг идет на втором месте - Советский спорт
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Теннис24 января 2019 13:46Источник: Australian OpenАвтор: Сметанникова Дарья

Наоми Осака: Победа в финале Australian Open – главная цель. Рейтинг идет на втором месте

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла Каролину Плишкову (6:2, 4:6, 6:4) и стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии.

Японка прокомментировала свою победу, а также поделился ожиданиями от финала с Петрой Квитовой из Чехии. Победительница этого матча станет первой ракеткой мира.

«Не могу точно сказать, что провела лучшую игру в своей жизни. Я просто не сдавалась и очень этим горжусь. В матче были моменты, когда я думала, что все на грани. Думала, что не прощу себе, если в моей игре случится провал и мне придется признать поражение.

Мы раньше не встречались с Квитовой. Возможность впервые сыграть с ней сразу в финале турнира «Большого шлема» — это нечто потрясающее. Я видела ее игру в финалах Уимблдона. Знаю, что она великолепная теннисистка. Мне точно будет нелегко.

Конечно, статус первой ракетки мира — это большое достижение. Первая строчка рейтинга стала одной из главных моих целей после того, как я узнала, что могу на нее подняться. Но главное — победа в турнире. Рейтинг идет на втором месте. Думаю, лучше сосредоточиться на одной цели», - цитирует Осаку пресс-служба турнира.

#осака наоми#плишкова каролина#квитова петра#australian open#wta
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