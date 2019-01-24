Рафаэль Надаль: У Циципаса есть все, чтобы выиграть несколько «Шлемов»

Теннис 24 января 2019 15:41 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале Australian Open Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:2, 6:4, 6:0).

«Молодым ребятам не нужно ничего говорить — они уже хороши. Каждый месяц они прибавляют, и играть против них — это всегда большой вызов. В этом и есть красота спорта — мы можем разделять поколения. Молодые игроки уже здесь, и они борются за самые высокие позиции. Желаю им успешной карьеры.

Циципас может выиграть несколько «Шлемов», у него все есть для этого. Подача, игра на задней линии, не боится идти к сетке. Надеюсь, что я буду сражаться с ним в ближайшие пару лет в самых больших матчах», - цитирует Надаля пресс-служба турнира.

В финале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Люка Пуй (Франция).