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Теннис25 января 2019 15:18Источник: ATPАвтор: Сметанникова Дарья

Люка Пуй: Джокович играл сегодня, как лучший теннисист в мире

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open, обыграв в полуфинале француза Люка Пуя (6:0, 6:2, 6:2).

Пуй прокомментировал игру с первой ракеткой мира, а также оценил шансы Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.

«У меня не было времени, чтобы подготовить стратегию. Я хотел играть агрессивно, вести игру. Но когда он играет в 10 сантиметрах от задней линии, сделать это тяжело.

Когда Новак играет, как сегодня, он лучший теннисист в мире. Посмотрим, как они сыграют с Надалем, Рафа тоже восхитителен. Но когда Новак не ошибается, так хорошо двигается и переходит от атаки к защите, он играет идеально», - приводит слова Пуя пресс-служба ATP.

#пуй люка#джокович новак#надаль рафаэль#australian open#atp
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