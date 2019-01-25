Новак Джокович: В финале с Надалем нас ждет настоящая битва

Теннис 25 января 2019 17:26 Источник: ATP Автор: Сметанникова Дарья

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Люка Пуя (6:0, 6:2, 6:2) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

В финале Australian Open первая ракетка мира сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Этот турнир Надаль провел безупречно. Он не проиграл ни одного сета, а его игра на харде была впечатляющей. Но и я играл не хуже. Уверен, в финале нас ждет настоящая битва. Надаль — главный соперник в моей карьере. Я провел с ним много эпических матчей, но среди них выделяется наше противостояние в финале 2012 года, который длился почти шесть часов. Надеюсь, в этот раз мы закончим играть быстрее! Но знаю одно наверняка: этот финал получится отличным», - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Финал между Джоковичем и Надалем состоится 27 января.