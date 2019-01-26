Маргарита Гаспарян: Хочу войти в топ-10

Теннис 26 января 2019 07:45 Источник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка выступит на турнире St. Petersburg Ladies' Trophy в Санкт-Петербурге.

91-я ракетка мира Маргарита Гаспарян перед стартом на турнире St. Petersburg Ladies' Trophy в Санкт-Петербурге рассказала о том, какой матч в прошлом году придал ей уверенность после травмы, и поделилась планами и задачами на новый сезон.

– Для меня важным был матч на US Open против Анжелик Кербер, – приводит слова 24-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Я очень хорошо отыграла, и, даже несмотря на то, что проиграла, для меня этот матч был очень важен, и я почувствовала уверенность в том, что опять могу играть на этом уровне, и у меня было очень много шансов. Но, в целом, я не могу выделить какой-то конкретный матч, который перевернул что-то. Наверное, это все накапливалось, и я очень много работала, чтобы опять войти в первую сотню и добиться этого результата. Шаг за шагом я шла к этой цели.

– Какие задачи перед собой ставите на этот турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019, да и на сезон в целом?

– Здесь для начала цель – пройти квал. А в целом… Мне уже в Австралии задавали похожий вопрос, и я ответила, что хочу вернуться не только на былые позиции, но и добиться большего – войти в топ-10.

Добавим, что в первом круге квалификации соперником Гаспарян станет Мисаки Дои из Японии.