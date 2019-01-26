Рафаэль Надаль: Удивлен своим результатом на Australian Open - Советский спорт
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Теннис26 января 2019 12:27Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

Рафаэль Надаль: Удивлен своим результатом на Australian Open

Испанец вышел в финал на своем первом турнире после травмы.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после выхода в финал первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open высказался о своем выступлении в Мельбурне.

«Это мой первый турнир после Открытого чемпионата США, – приводит «Газета.Ru» слова 32-летнего испанца. – Действительно за последние два года, когда участвовал в соревнованиях, я много выигрывал. Но 2018 год получился тяжелым с точки зрения травм. Удивлен своим результатом в Мельбурне, но больше все-таки счастлив».

Напомним, из-за травмы Надаль пропустил концовку прошлого сезона, после чего в начале января снялся с турнира в Брисбене.

В финале 27 января соперником Надаля станет лидер мирового рейтинга серб Новак Джококвич.

#atp#australian open#надаль рафаэль
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