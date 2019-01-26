Осака выиграла Australian Open и станет первой ракеткой мира

Теннис 26 января 2019 14:24 Автор: Липкин Антон

В финале японская теннисистка нанесла поражение Петре Квитовой из Чехии.

Четвертая ракетка мира Наоми Осака стала чемпионкой второго подряд турнира «Большого шлема». Вслед за победой на US Open в сентябре прошлого года 21-летняя японская теннисистка выиграла Australian Open в Мельбурне.

В финале Осака в трех сетах за 2 часа 27 минут нанесла поражение Петре Квитовой из Чехии. Матч мог завершиться во втором сете, однако при счете 7:6 (7:2), 5:3 и 40:0 Осака проиграла пять розыгрышей подряд на своей подаче.

Таким образом, в понедельник Осака, завоевавшая третий титул в карьере, впервые официально станет первой ракеткой мира.

Добавим, что Квитова проиграла свой первый финал на турнире «Большого шлема». Ранее она дважды побеждала на Уимблдоне (2011, 2014).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Женщины

Финал

Наоми Осака (Япония, 4) – Петра Квитова (Чехия, 8) – 7:6 (7:2), 5:7, 6:4