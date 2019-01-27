Джокович обыграл Надаля и в седьмой раз стал чемпионом Australian Open

Теннис 27 января 2019 14:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Серб выиграл свой 15-й турнир «Большого шлема».

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл у Рафаэля Надаля из Испании в финале первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

За 2 часа 4 минуты 31-летний серб оформил победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Таким образом, Джокович в седьмой раз стал чемпионом Australian Open, завоевал свой 15-й титул на турнирах «Большого шлема» и третий подряд. В прошлом году он побеждал на Уимблдоне и US Open. Такая же серия была у него в 2011-2012 годах. А в 2015-2016-м он продлил ее до Roland Garros.

Для 32-летнего Надаля, занимающего второе место в мировом рейтинге, турнир в Мельбурне стал первым после US Open. Это его четвертое поражение в финале Australian Open.

Напомним, накануне победу в женском одиночном разряде одержала Наоми Осака из Японии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:3, 6:2, 6:3