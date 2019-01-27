Шарапова сыграет с победителем квалификации в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис27 января 2019 15:17Источник: St. Petersburg Ladies TrophyАвтор: Липкин Антон

Шарапова сыграет с победителем квалификации в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка.

30-я ракетка мира Мария Шарапова начнет турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге матчем с одним из победителей квалификации. Таковы итоги жеребьевки, которая прошла в воскресенье.

Соперница из квалификации также ждет Екатерину Макарову, Вера Звонарева сыграет в первом круге с Катериной Синяковой из Чехии, а Анастасия Павлюченкова – с Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Кроме того, десятая ракетка мира Дарья Касаткина освобождена от первого круга, а во втором она сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) – победитель квалификации.

Добавим, что первая ракетка турнира Петра Квитова из Чехии, дошедшая до финала Australian Open, узнает своего соперника по итогам матча между Викторией Азаренко (Белоруссия) и Кристиной Младенович (Франция).

Матчи основной сетки St. Petersburg Ladies Trophy пройдут с 28 января по 3 февраля.

#wta#st. petersburg ladies trophy-2019#шарапова мария#макарова екатерина#звонарева вера#синякова катерина#павлюченкова анастасия#флипкенс кирстен#касаткина дарья#саккари мария#квитова петра#азаренко виктория#младенович кристина
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта