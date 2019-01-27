Шарапова сыграет с победителем квалификации в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy

Теннис 27 января 2019 15:17 Источник: St. Petersburg Ladies Trophy Автор: Липкин Антон

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка.

30-я ракетка мира Мария Шарапова начнет турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге матчем с одним из победителей квалификации. Таковы итоги жеребьевки, которая прошла в воскресенье.

Соперница из квалификации также ждет Екатерину Макарову, Вера Звонарева сыграет в первом круге с Катериной Синяковой из Чехии, а Анастасия Павлюченкова – с Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Кроме того, десятая ракетка мира Дарья Касаткина освобождена от первого круга, а во втором она сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) – победитель квалификации.

Добавим, что первая ракетка турнира Петра Квитова из Чехии, дошедшая до финала Australian Open, узнает своего соперника по итогам матча между Викторией Азаренко (Белоруссия) и Кристиной Младенович (Франция).

Матчи основной сетки St. Petersburg Ladies Trophy пройдут с 28 января по 3 февраля.