Федерер опустился на шестое место в рейтинге ATP, Медведев поднялся на 16-е

Первая ракетка России Карен Хачанов остался 11-м.
Первая ракетка мира Новак Джокович упрочил свое лидерство в рейтинге ATP после победы на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open.
Испанец Рафаэль Надаль остался на втором месте, а швейцарец Роджер Федерер опустился с третьего на шестое, пропустив вперед Александра Зверева, Хуана Мартина Дель Потро и Кевина Андерсона.
Первая ракетка России Карен Хачанов по-прежнему занимает 11-е место, а Даниил Медведев поднялся на 16-е.
Рейтинг ATP
Положение на 28 января 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3. (4) Александр Зверев (Германия) – 6475
4. (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5060
5. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845
6. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 4600
7. (9) Кеи Нисикори (Япония) – 4110
8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3960
9. (10) Джон Изнер (США) – 3155
10. (7) Марин Чилич (Хорватия) – 3140
11. (11) Карен Хачанов (Россия) – 2880
12. (15) Стефанос Циципас (Греция) – 2805
13. (12) Борна Чорич (Хорватия) – 2605
14. (17) Милош Раонич (Канада) – 2250
15. (13) Фабио Фоньини (Италия) – 2225
16. (19) Даниил Медведев (Россия) – 2000
17. (31) Люка Пуй (Франция) – 1955
18. (24) Роберто Баутиста Агут (Испания) – 1955
19. (18) Марко Чеккинато (Италия) – 1870
20. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 1835…
96. (96) Евгений Донской (Россия) – 599…
100. (87) Андрей Рублев (Россия) – 575