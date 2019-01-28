Федерер опустился на шестое место в рейтинге ATP, Медведев поднялся на 16-е

Теннис 28 января 2019 10:27 Источник: ATP Автор: Липкин Антон

Первая ракетка России Карен Хачанов остался 11-м.

Первая ракетка мира Новак Джокович упрочил свое лидерство в рейтинге ATP после победы на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open.

Испанец Рафаэль Надаль остался на втором месте, а швейцарец Роджер Федерер опустился с третьего на шестое, пропустив вперед Александра Зверева, Хуана Мартина Дель Потро и Кевина Андерсона.

Первая ракетка России Карен Хачанов по-прежнему занимает 11-е место, а Даниил Медведев поднялся на 16-е.

Рейтинг ATP

Положение на 28 января 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 10955 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 8320

3. (4) Александр Зверев (Германия) – 6475

4. (5) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5060

5. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845

6. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 4600

7. (9) Кеи Нисикори (Япония) – 4110

8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3960

9. (10) Джон Изнер (США) – 3155

10. (7) Марин Чилич (Хорватия) – 3140

11. (11) Карен Хачанов (Россия) – 2880

12. (15) Стефанос Циципас (Греция) – 2805

13. (12) Борна Чорич (Хорватия) – 2605

14. (17) Милош Раонич (Канада) – 2250

15. (13) Фабио Фоньини (Италия) – 2225

16. (19) Даниил Медведев (Россия) – 2000

17. (31) Люка Пуй (Франция) – 1955

18. (24) Роберто Баутиста Агут (Испания) – 1955

19. (18) Марко Чеккинато (Италия) – 1870

20. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 1835…

96. (96) Евгений Донской (Россия) – 599…

100. (87) Андрей Рублев (Россия) – 575