Гаспарян победила Кудерметову и вышла в основную сетку St. Petersburg Ladies Trophy - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис28 января 2019 14:46Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Гаспарян победила Кудерметову и вышла в основную сетку St. Petersburg Ladies Trophy

Кудерметова выиграла только один гейм.

81-я ракетка мира Маргарита Гаспарян пробилась в основную сетку турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

В финальном круге квалификации 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение другой теннисистке из России – Веронике Кудерметовой. За 1 час 12 минут Гаспарян завершила матч со счетом 6:1, 6:0.

Соперница Гаспарян по первому кругу будет определена позднее – после того, как завершатся остальные матчи квалификации.

Санкт-Петербург (Россия)
Турнир St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 823 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
3-й круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:1, 6:0

#wta#st. petersburg ladies trophy-2019#гаспарян маргарита#кудерметова вероника
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта