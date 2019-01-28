Гаспарян победила Кудерметову и вышла в основную сетку St. Petersburg Ladies Trophy

Кудерметова выиграла только один гейм.
81-я ракетка мира Маргарита Гаспарян пробилась в основную сетку турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.
В финальном круге квалификации 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение другой теннисистке из России – Веронике Кудерметовой. За 1 час 12 минут Гаспарян завершила матч со счетом 6:1, 6:0.
Соперница Гаспарян по первому кругу будет определена позднее – после того, как завершатся остальные матчи квалификации.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 823 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
3-й круг
Маргарита Гаспарян (Россия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:1, 6:0