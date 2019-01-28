Наталья Вихлянцева: Пора бы уже заявить о себе, а не робеть перед звездами

Теннис 28 января 2019 15:13 Источник: St. Petersburg Ladies Trophy Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка сыграет в третьем круге квалификации St. Petersburg Ladies Trophy.

109-я ракетка мира Наталья Вихлянцева рассказала о целях на турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

«Всегда нужно делать все поэтапно, – приводит слова 21-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Я считаю, что для меня самая главная задача – выходить на корт, показывать свою игру и выигрывать матч за матчем, постепенно накапливать свою уверенность, улучшать чувство мяча, чувство корта. После этого не имеет значения, какой у тебя соперник, это становится обычным матчем.

Да, первый год ты восхищаешься какими-то звездами, против которых ты играешь. А потом ты понимаешь, что тебе пора бы уже заявить о себе, а не думать о том, какие они звезды, робеть перед ними и играть не в полную силу».

В понедельник в заключительном круге квалификации Вихлянцева сыграет с Терезой Мартинцовой из Чехии.