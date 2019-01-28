Звонарева обыграла Макарову на старте турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис28 января 2019 16:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Звонарева обыграла Макарову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy.

В матче первого круга Звонарева обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут.

В активе Звонаревой шесть подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из пяти. У Макаровой один эйс, две двойные ошибки и один брейк из четырех.

Во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy Звонарева сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Юлия Гергес (Германия).

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