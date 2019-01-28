Вера Звонарева: Знала, что матч с Макаровой будет очень тяжелым

Теннис 28 января 2019 18:26 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская теннисистка Вера Звонарева – о победе над соотечественницей Екатериной Макаровой (6:3, 6:4) на старте турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

– Я знала, что матч будет очень тяжелым, но для первой игры многое получалось. Поставленные задачи смогла выполнить и благодаря этому выиграла матч.

– Какой была тактика? Показалось, что вы нашли неудачные для соперницы варианты розыгрышей…

– В целом старалась создавать сама ситуации, играть активнее – общий план на игру был примерно таким. Ну и были детали, которые я меняла на протяжении матча.

– С осени вы играли все лучше и лучше. Какие цели ставите на этот сезон?

– Стараться показывать лучшую игру в каждом матче. Цифр определенных в плане рейтинга нет, таких целей не ставлю. Что касается игры, да, наверное, стало получше. В прошлом году я брала паузу, чтобы набрать форму. Понимала, что если хочу продолжать выступать на высоком уровне, физически тоже нужно выйти на другой уровень, – приводит слова Звонаревой «Матч ТВ».

Напомним, во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy Звонарева сыграет с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) – Юлия Гергес (Германия).