Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Касаткиной

Теннис 28 января 2019 19:06 Источник: «Советский спорт»

Российская теннисистка Мария Шарапова на старте турнира St. Petersburg Ladies Trophy обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась один час 48 минут, за это время россиянка (29-я ракетка мира) пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

А у Гавриловой (46) ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из девяти.

Таким образом, Шарапова вышла во второй круг турнира, где сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.