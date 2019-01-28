Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Касаткиной - Советский спорт
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Теннис28 января 2019 19:06Источник: «Советский спорт»

Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Касаткиной

Российская теннисистка Мария Шарапова на старте турнира St. Petersburg Ladies Trophy обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась один час 48 минут, за это время россиянка (29-я ракетка мира) пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

А у Гавриловой (46) ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из девяти.

Таким образом, Шарапова вышла во второй круг турнира, где сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

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