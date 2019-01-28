Мария Шарапова: Было тяжело, как и всегда в играх с Гавриловой

Теннис 28 января 2019 20:11 Источник: «Р-Спорт»

Российская теннисистка Мария Шарапова – о победе над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (6:0, 6:4) на старте турнира в Санкт-Петербурге.

– Если честно, нереально, что я в такой замечательный город попала в первый раз в жизни и могла сегодня сыграть перед вами.

Напряжение было, конечно. Несмотря на такой счет – 6:0, 6:4, мне казалось, что сегодня была такая физическая борьба. Но я против Гавриловой этого жду, потому что наши предыдущие матчи всегда такими были. Может, я их выиграла, но всегда тяжело было, – приводит слова Шараповой «Р-Спорт».

Напомним, во втором круге турнира Шарапова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.