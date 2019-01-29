Мария Шарапова: Против Касаткиной всегда тяжело играть в России - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 01:55Источник: «Р-Спорт»

Мария Шарапова: Против Касаткиной всегда тяжело играть в России

Российская теннисистка Мария Шарапова – о предстоящем матче с соотечественницей Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

– Ну Даша вышла в десятку рейтинга WTA недавно, поэтому я знаю, что она в форме, несмотря на то что она проиграла в Австралии в первом круге.

Против нее всегда тяжело играть в России, на родине. Но я буду готова к этой игре и надеюсь, что вы все придете, – приводит слова Шараповой «Р-Спорт».

Напомним, противостояние Шарапова – Касаткина состоится 30 января и начнется в 9:30 по московскому времени.

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