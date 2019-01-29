Мария Шарапова: Звезды начинают в среду? А чего ждать? Чем раньше, тем лучше - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 11:51Источник: St. Petersburg Ladies TrophyАвтор: Липкин Антон

Мария Шарапова: Звезды начинают в среду? А чего ждать? Чем раньше, тем лучше

Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

29-я ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала победу над Дарьей Гавриловой из Австралии (6:0, 6:4) в первом круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

– Против нее у меня всегда такие матчи, которые связаны с большими физическими нагрузками, – приводит слова Шараповой официальный сайт турнира. – Корт тут медленный, он подходит ее игре. Хотя я выиграла первый сет 6:0, вы видели, что многие геймы в нем были затяжными. Второй гейм (первой партии) был очень важным.

– Удалось ли вам акклиматизироваться после перелета из Австралии, и как вы оцениваете свою форму по сравнению с другими сезонами?
– Это совершенно другой турнир, мы играем здесь в зале. Корт намного медленнее, чем при жаре в Австралии. Все эти перемены для меня не являются чем-то новым. У меня большой опыт.

– Обычно звезды играют в среду. Это было ваше решение или организаторов играть в понедельник?
– А чего ждать? (смеется) Игра будет в понедельник, вторник или среду? Неважно. Чем раньше, тем лучше. Я акклиматизировалась, была готова. Я не вхожу в число сеяных, поэтому хорошо, что я начала играть раньше.

Добавим, что во втором круге Шарапова сыграет с Дарьей Касаткиной, которая была освобождена от первого круга.

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