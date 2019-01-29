Кудерметова обыграла Данилович и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 14:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Кудерметова обыграла Данилович и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Кудерметова обыграла сербскую теннисистку Ольгу Данилович со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 7 минут.

За это время россиянка совершила семь эйсов, а также реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Ее соперница один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Кудерметова сыграет с победительницей матча Тимеа Бачински (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия)

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