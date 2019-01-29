Гергес станет соперницей Звонаревой во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 29 января 2019 14:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Немецкая теннисистка Юлия Гергес пробилась во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Гергес обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В активе 16-й ракетки мира из Германии семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. У Саккари три подачи навылет, две двойные ошибки и один брейк из трех.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Гергес сыграет с россиянкой Верой Звонаревой, которая ранее обыграла Екатерину Макарову.