Путинцева проиграла Мартинцовой в первом круге турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис29 января 2019 17:19Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Путинцева проиграла Мартинцовой в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выбыла из турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Путинцева проиграла чешке Терезе Мартинцовой со счетом 6:4, 2:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

В активе теннисистки из Казахстана три подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. У ее соперницы два эйса, одна двойная ошибки и пять брейков из 13.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Мартинцова сыграет с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия) – Екатерина Александрова (Россия).

#путинцева юлия#st. petersburg ladies trophy-2019#wta
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