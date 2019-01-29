Путинцева проиграла Мартинцовой в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 29 января 2019 17:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выбыла из турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Путинцева проиграла чешке Терезе Мартинцовой со счетом 6:4, 2:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

В активе теннисистки из Казахстана три подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. У ее соперницы два эйса, одна двойная ошибки и пять брейков из 13.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Мартинцова сыграет с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия) – Екатерина Александрова (Россия).