Векич обыграла Бачински и сыграет с Кудерметовой во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 29 января 2019 17:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Хорватская теннисистка Донна Векич пробилась во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Векич обыграла в трех сетах швейцарку Тимею Бачински – 4:6, 6:1, 6:3. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

В активе Векич, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. У Бачински одна подача навылет, одна двойная ошибка и два брейка из четырех.

Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге Векич сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла сербку Ольгу Данилович.