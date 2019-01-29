Азаренко обыграла Гаспарян и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 29 января 2019 18:47 Источник: «Советский спорт»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко на старте турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу России Маргариту Гаспарян – 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась один час 30 минут, за это время белоруска (51-я ракетка мира) единожды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 19.

А у Гаспарян (81) ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, Азаренко вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять чешка Петра Квитова (2).