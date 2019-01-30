Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине, обыграв Пэн Шуай

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине.
Во втором круге Ястремская обыграла теннисистку из Китая Пэн Шуай со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут.
В активе украинки, посеянной на турнире под восьмым номером, шесть эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. У ее соперницы одна двойная ошибка.
В четвертьфинале турнира в Хуахине Ястремская сыграет с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) – Мона Бартель (Германия).