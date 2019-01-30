Александрова обыграла Бултер в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 30 января 2019 15:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Александрова обыграла британку Кэйти Бултер со счетом 7:5, 4:6, 6:1. Матч продолжался ровно 2 часа.

24-летняя россиянка за это время совершила 17 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Бултер шесть раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала три брейка из 10.

Во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy Александрова сыграет против Терезы Мартинцовой из Чехии.