Александрова обыграла Бултер в первом круге турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис30 января 2019 15:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Александрова обыграла Бултер в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy.

В первом круге Александрова обыграла британку Кэйти Бултер со счетом 7:5, 4:6, 6:1. Матч продолжался ровно 2 часа.

24-летняя россиянка за это время совершила 17 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Бултер шесть раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала три брейка из 10.

Во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy Александрова сыграет против Терезы Мартинцовой из Чехии.

#александрова екатерина#st. petersburg ladies trophy-2019#wta
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