Квитова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 30 января 2019 17:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy.

Во втором круге вторая ракетка мира из Чехии обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В активе Квитовой девять подач навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. Азаренко совершила три эйса, четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейка из восьми.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Квитова сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Донна Векич (Хорватия).