Квитова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис30 января 2019 17:16Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Квитова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy.

Во втором круге вторая ракетка мира из Чехии обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В активе Квитовой девять подач навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. Азаренко совершила три эйса, четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейка из восьми.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Квитова сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Донна Векич (Хорватия).

#квитова петра#азаренко виктория#st. petersburg ladies trophy-2019#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта