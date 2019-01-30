Александр Медведев: Травма Шараповой очень опасная. Если делать операцию – сезон потерян

Теннис 30 января 2019 17:41 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

31-летняя российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.

Генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев прокомментировал решение Шараповой сняться с соревнований.

«К сожалению, травма плеча не позволила ей играть дальше, несмотря на то, что она очень хотела продолжать. После первого матча плечо ее беспокоило, она на следующий день очень усердно тренировалась. Однако вчера, после тренировки, ее плечо перестало работать как нужно, а выходить на корт в таком состоянии было бы непрофессионально.

Я хочу сказать, что она была очень доброжелательна, профессионально относилась ко всей спортивной и маркетинговой составляющей. Очень беспокойно, что она снимается уже со второго турнира. Это говорит о том, что травма у нее хроническая и очень опасная. Если делать операцию, то это значит, что сезон уже потерян», - цитирует Медведева сайт телеканала «360».

Из-за снятия Шараповой в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy без борьбы вышла Дарья Касаткина.