Мария Шарапова: Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня - Советский спорт
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Теннис30 января 2019 17:52Автор: Сметанникова Дарья

Мария Шарапова: Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.

31-летняя спортсменка прокомментировала свое состояние.

«Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовой к тому, чтобы соревноваться на этой неделе, но мое правое плечо продолжает меня беспокоить. В ближайшие дни я встречусь с командой своих врачей, чтобы оценить ситуацию, и с нетерпением жду возможности как можно скорее вернуться к соревнованиям. Играть перед домашней публикой было чем-то особенным для меня, жаль, что я не смогла продолжить выступать на этом фантастическом турнире», - цитирует Шарапову пресс-служба турнира.

Из-за снятия Шараповой в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy без борьбы вышла Дарья Касаткина.

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