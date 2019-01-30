Мария Шарапова: Меня уже несколько месяцев мучает плечо

Теннис 30 января 2019 18:57 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое решение сняться с турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

– К сожалению, меня уже несколько месяцев мучает плечо. В декабре казалось, что стало лучше. Я сыграла нормально в Австралии, думала, сыграю еще турнир здесь, а потом уже начну работать над плечом. Но, к сожалению, после первого матча во вторник у меня была тренировка 20 минут. Сегодня я бы просто не смогла выйти и сыграть на сто процентов, а против Касаткиной точно надо было бы столько. Конечно же, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот вечерний матч. Но, увы, я просто не могу сыграть на том уровне, которого требует этот турнир, – приводит слова Шараповой «Матч ТВ».

Напомним, Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге, отказавшись от борьбы во втором круге с соотечественницей Дарьей Касаткиной.