Звонарева обыграла Гергес и вышла в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Касаткиной - Советский спорт
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Теннис30 января 2019 19:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Звонарева обыграла Гергес и вышла в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Касаткиной

Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy.

Во втором круге Звонарева обыграла теннисистку из Германии Юлию Гергес, которая занимает 16-е место в рейтинге WTA. Итоговый счет встречи 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Звонарева два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Гергес совершила три эйса, две двойные ошибки и реализовала четыре брейка из семи.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Звонарева сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая вышла в эту стадию после снятия Марии Шараповой.

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