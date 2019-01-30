Петра Квитова: Публика в Санкт-Петербурге прекрасная, рада снова играть здесь - Советский спорт
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Теннис30 января 2019 19:47Автор: Сметанникова Дарья

Петра Квитова: Публика в Санкт-Петербурге прекрасная, рада снова играть здесь

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями от турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв белорусскую теннисистку Викторию Азаренко (6:2, 7:6 (7:3)).

«К сожалению, на матчболе я сделала двойную, хотела бы завершить матч быстрее, но не вышло, пришлось отыгрываться во втором сете. К тому же я здорово сыграла на тай-брейке. Публика тут прекрасная, великолепный турнир, рада снова играть здесь. Я только что прилетела из Мельбурна, рада, что хорошо себя чувствую», - приводит слова Квитовой пресс-служба турнира.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Квитова сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Донна Векич (Хорватия).

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