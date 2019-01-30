Кудерметова проиграла Векич во втором круге турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис30 января 2019 21:20Источник: «Советский спорт»

Кудерметова проиграла Векич во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла хорватке Донне Векич во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу хорватской спортсменки. Российская теннисистки трижды подала на вылет, один реализовала брейк-пойнт, а также совершила четыре двойные ошибки. Векич выполнила шесть эйсов, реализовала четыре брейка из семи, а также допустила три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Векич встретится с чешкой Петрой Квитовой.

#st. petersburg ladies trophy-2019#векич донна#кудерметова вероника#wta
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