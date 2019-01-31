Мария Шарапова: Планирую вернуться в Санкт-Петербург и сыграть еще раз

Теннис 31 января 2019 12:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Накануне стало известно, что Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.

31-летняя россиянка пообещала вернуться в Санкт-Петербург.

«С большим разочарованием мне пришлось сняться с турнира Санкт-Петербурга. Я планирую как можно быстрее вылечить плечо, чтобы не только продолжить этот год без травм, но также вернуться в этот изумительный город и сыграть перед вами еще раз», - написала Шарапова в истории своего инстаграма.

Напомним, что из-за снятия Шараповой в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy без борьбы вышла другая россиянка Дарья Касаткина.