Мария Шарапова: Планирую вернуться в Санкт-Петербург и сыграть еще раз

Накануне стало известно, что Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча.
31-летняя россиянка пообещала вернуться в Санкт-Петербург.
«С большим разочарованием мне пришлось сняться с турнира Санкт-Петербурга. Я планирую как можно быстрее вылечить плечо, чтобы не только продолжить этот год без травм, но также вернуться в этот изумительный город и сыграть перед вами еще раз», - написала Шарапова в истории своего инстаграма.
Напомним, что из-за снятия Шараповой в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy без борьбы вышла другая россиянка Дарья Касаткина.