Александрова обыграла Мартинцову и вышла в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 31 января 2019 14:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy.

Во втором круге Александрова обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В активе россиянки четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести. У Мартинцовой две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два брейка из 10.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Александрова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).