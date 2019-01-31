Александрова обыграла Мартинцову и вышла в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис31 января 2019 14:48Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Александрова обыграла Мартинцову и вышла в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy.

Во втором круге Александрова обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В активе россиянки четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести. У Мартинцовой две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два брейка из 10.

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Александрова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

#александрова екатерина#st. petersburg ladies trophy-2019#wta
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