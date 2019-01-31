Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге, обыграв Остапенко

Теннис 31 января 2019 18:07 Источник: «Советский спорт»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась один час 25 минут, за это время россиянка (32-я ракетка мира) пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

А у Остапенко (22) два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Таким образом, Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница пары Исалин Бонавантюр (Бельгия, 148) – Кики Бертенс (Голландия, 8).