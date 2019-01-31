Бертенс вышла в третий круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Павлюченковой - Советский спорт
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Теннис31 января 2019 19:51Источник: «Советский спорт»

Бертенс вышла в третий круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Павлюченковой

Голландская теннисистка Кики Бертенс во втором круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавантюр – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась один час, за это время голландка (восьмая ракетка мира) 13 подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

А у Бонавантюр (148) ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, Бертенс вышла в третий круг турнира, где сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (32).

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