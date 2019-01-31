Анастасия Павлюченкова: С Бертенс всегда получаются непростые матчи

Теннис 31 января 2019 20:18 Источник: «Р-Спорт»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова – о победе над представительницей Латвии Еленой Остапенко (6:4, 6:4) во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

– Играю почти дома, поэтому мне хочется выигрывать каждый мяч и матч. Делаю все возможное, несмотря на травмы и усталость. Хочу победить, и это движет меня вперед.

Хорошо знаю Бертенс – в конце прошлого года мы встречались с ней в Ухане, а совсем недавно во втором круге Australian Open. С ней всегда получаются непростые матчи, – приводит слова Павлюченковой "Р-Спорт".