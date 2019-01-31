Гаспарян и Макарова вышли в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 31 января 2019 23:42 Источник: «Советский спорт»

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова в четвертьфинале парного турнира в Санкт-Петербурге обыграли сербок Ольгу Данилович и Александру Крунич – 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась один час три минуты, за это время россиянки ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из пяти, а у сербок один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк.

Таким образом, Гаспарян и Макарова вышли в полуфинал турнира, где встретятся с россиянкой Александрой Пановой и испанкой Ларой Арруабарреной-Весино.