Анастасия Павлюченкова: У меня не получается играть, подстраиваясь под соперницу

Теннис 01 февраля 2019 13:23 Источник: St. Petersburg Ladies Trophy Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

32-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова после победы над Еленой Остапенко из Латвии (6:4, 6:4) и выхода в ¼ финала турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге высказалась о своей форме.

«Я стала стабильнее играть, – приводит слова Павлюченковой официальный сайт турнира. – Борюсь, играю. Никакого секрета здесь особого нет. Чувствовала себя достаточно нормально на корте, хотела победить. Это у меня сегодня получилось. Рада очень. Все равно непростой был матч. Она хорошо играла, как мне показалось.

Я всегда исхожу из своих предпочтений и играю в свой теннис, потому что у меня не получается смотреть на соперницу и играть от нее. Иногда от этого происходят ошибки. Если предполагать, что сейчас соперница ошибется и специально направлять мяч в корт, то, скорее всего, так не получится. В любом случае я думаю о себе и о своей тактике.

Просто сегодня в первом сете я даже не могла взять инициативу в свои руки, потому что она иногда очень активно играла, глубоко под заднюю линию. Поэтому приходилось тоже много бегать.

Играть вообще непросто (смеется). Даже без смены континента. Повторюсь, что здесь с первого круга очень непростая сетка. Сложный турнир, сильный состав, своеобразное покрытие. Уже непросто. Но я стараюсь не думать об этом. Нужно играть, раз уж приехала. Хочу выиграть. Поэтому постараюсь сделать все возможное! Несмотря на усталость и какие-то маленькие травмы».

Напомним, в ¼ финала соперницей Павлюченковой станет восьмая ракетка мира Кики Бертенс из Голландии.