Соболенко обыграла Александрову в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис01 февраля 2019 14:37Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Соболенко обыграла Александрову в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В четвертьфинале турнира Соболенка обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 27 минут.

В активе 10-й ракетки мира из Белоруссии два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. На счету Александровой три подачи навылет, 11 двойных ошибок и два брейка из четырех.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия).

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