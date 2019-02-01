Александр Медведев: Шарапова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге в следующем году

Теннис 01 февраля 2019 16:05 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что российская теннисистка Мария Шарапова сыграет на турнире в 2020 году.

«Турнир проходит успешно и нравится зрителям. Посмотрите на восьмерку четвертьфиналисток — сильнейшие теннисистки, включая Петру Квитову. Мы очень сожалеем, что Маша Шарапова не смогла показать свое мастерство из-за травмы и вынуждена была рано закончить выступление. При этом ее появление привлекло повышенное внимание к турниру.

Меня лично очень порадовало ее профессиональное отношение к обязанностям за пределами корта — в этом плане многим теннисисткам надо брать с Марии пример. Мы разговаривали с ней после травмы, ей нравится Санкт-Петербург, она сюда хочет вернуться. Договоренность о том, что она приедет и выступит на турнире в следующем году, у нас есть, если в карьере Шараповой все будет без перемен», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, ранее 31-летняя россиянка снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы плеча. В ее активе был один матч с австралийской Дарьей Гавриловой.