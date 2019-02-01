Квитова проиграла Векич в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге

Теннис 01 февраля 2019 16:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Вторая ракетка мира из Чехии Петра Квитова выбыла из борьбы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

В четвертьфинале Квитова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

В активе чешки три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт их четырех. У Векич одна подача навылет, четыре двойные ошибки и пять брейков из девяти.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Векич сыграет с победительницей матча Вера Звонарева (Россия) – Дарья Касаткина (Россия).