Квитова проиграла Векич в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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Теннис01 февраля 2019 16:27Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Квитова проиграла Векич в ¼ финала турнира в Санкт-Петербурге

Вторая ракетка мира из Чехии Петра Квитова выбыла из борьбы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

В четвертьфинале Квитова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

В активе чешки три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт их четырех. У Векич одна подача навылет, четыре двойные ошибки и пять брейков из девяти.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Векич сыграет с победительницей матча Вера Звонарева (Россия) – Дарья Касаткина (Россия).

#векич донна#квитова петра#st. petersburg ladies trophy-2019#wta
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